Trenitalia, al via un nuovo diretto del mattino Biella-Torino

La Regione accoglie la richiesta dei pendolari. Dall'11 dicembre al posto del treno diretto Biella-Torino delle 6.10 che porta in media 40 passeggeri, sarà inserita la corsa delle 7.13 giungendo a Lingotto alle 8.29, un orario più comodo per chi lavora e studia nel capoluogo regionale. La corsa diretta di ritorno partirà da Torino Lingotto alle 8.46 e giungerà a Biella alle 9.49. "Naturalmente questo è un ulteriore passaggio per dare dignità a un territorio, come il Biellese, che da anni ha collegamenti difficili - sottolinea l'assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi - Questo è solo il primo passo. Possiamo garantire che il vero lavoro di ampliamento dell'offerta, si potrà compiere nel momento in cui RFI completerà l'implementazione che sta attuando".