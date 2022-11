Tutto il Piemonte in sella con Pecco, il sogno mondiale è a soli due punti

Il suo principale sfidante, il francese Fabio Quartararo, partirà davanti. Ma questa volta non è così importante. Perché a Pecco Bagnaia bastano due soli punti per laurearsi Campione del mondo di MotoGP. Un risultato che all'Italia manca dal 2009 quando trionfò, neanche a dirlo, il suo mentore, Valentino Rossi. Al Piemonte, invece, manca da sempre: nessuno, nella classe regina del motomondiale, è mai arrivato così in alto.

Ore 14, Pecco scatterà dall'ottavo posto. E' il 14esimo l'ultimo piazzamento utile per non sprecare quella incredibile rimonta che il pilota chivassese, punto dopo punto, ha realizzato. Sempre ammesso che il campione del mondo uscente Quartararo riesca a tagliare per primo il traguardo conquistando tutti i 25 punti in palio.

Chivasso spera e tifa. A Valencia, dove il fan club di Pecco è sbarcato nei giorni scorsi. E in piazza d'Armi, dove è stato allestito un maxi schermo.

Le parole alla vigilia della gara decisiva - "Non sarà facile visto che partiremo ottavi, ma l'importante sarà fare una buona partenza ed arrivare davanti nei primi giri per poter avere un po' più di margine". Così Bagnaia alla vigilia del Gp.

Valentino Rossi: “Dice che dorme… impossibile” - "Sulla carta la situazione è molto favorevole a Pecco. Però l'ultima gara è tosta, deve finirla. Ho provato a parlare con

lui, mi dice che è tutto a posto. Mi dice anche che dorme, ma questo è impossibile". Lo dice Valentino Rossi a proposito della sfida tra Bagnaia e Quartararo per il titolo mondiale. "E' contratto, non è il solito Pecco, ma a noi non serve un Pecco al top - ha aggiunto - E' una situazione un po' difficile ma è normale stia così. Quartararo? Lui non ha niente da perdere, però a me piacerebbe molto di più essere nella posizione di Bagnaia che in quella di Quartararo".