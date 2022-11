Uccide la madre e poi si toglie la vita

Ha prima ucciso la madre con un colpo di pistola al petto. Poi ha rivolto l'arma verso se stesso e si è tolto la vita. La tragedia è avvenuta questa mattina all'alba in via Greci nel comune di Vairano-Patenora, nel Casertano. La donna si chiamava Florinda Cappelli, 84 anni, il figlio Antonio di Muccio, 48. L'uomo viveva a Torino ma era tornato a casa perché la madre si era gravemente ammalata. Alla base del gesto vi sarebbe lo choc del figlio per la malattia della mamma, alla quale era fortemente legato. A scoprire i corpi è stato un familiare che abita accanto e che ha sentito i colpi di pistola. Indagano i carabinieri della compagnia di Capua.