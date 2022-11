Uccise per 3 euro, condanna a 30 anni confermata in Cassazione

La Cassazione ha reso definitiva la condanna a 30 anni di carcere per Daniele Ermanno Bianco, processato per un delitto compiuto a Barge, nel cuneese, il 23 gennaio 2019, quando uccise una pensionata di 70 anni per rapina. Il bottino fu di 3 euro e 22 centesimi.

Nel respingere l'ultimo ricorso della difesa, la corte ha precisato che l'uomo non merita le attenuanti generiche per "la particolare gravità del fatto", per "l'intensità dell'elemento soggettivo" e per "la condotta di totale disinteresse per la vittima".

Anna Piccato, la vittima, fu aggredita alle spalle e colpita più volte alla testa con una chiave inglese: aveva appena ricevuto gli spiccioli come resto di una consumazione al bar del paese. I giudici hanno ricordato che Bianco e la vittima si conoscevano da tempo e che in precedenza lei "aveva mostrato umana comprensione ed attenzione per i problemi personali dell'imputato".