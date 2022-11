Il Questore di Torino Vincenzo Ciarambino ha disposto due nuove aperture straordinarie dell'Ufficio Passaporti della Questura per il 19 e il 26 novembre. Le aperture saranno dedicate esclusivamente alla presentazione della richiesta per il rilascio del passaporto di coloro che non sono riusciti a ottenere un appuntamento sull'Agenda on line e devono partire entro il 31 gennaio 2023.

Analoghe aperture straordinarie sono già state effettuate cinque volte nelle scorse settimane.