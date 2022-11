Un "Mobile Angel" per le donne vittime di violenza

Sono estremamente fragili le donne che denunciano violenze. Per questo non vanno lasciate mai sole. Da oggi c'è uno strumento in più: un braccialetto elettronico per sentirsi più sicure. Basterà toccarlo. E in caso di aggressione, sarà il dispositivo stesso - il “Mobile Angel” - a rilevare un movimento anomalo e ad attivare la chiamata. Subito partirà una pattuglia.



Non possiamo mostrarlo per non renderlo riconoscibile. Ma alla presentazione dell'iniziativa coordinata dalla Procura c'erano tanti studenti del liceo artistico Cottini, hanno realizzato loro le locandine dei carabinieri contro la violenza di genere.

15 i braccialetti per le prime donne che vorranno aderire al progetto pilota realizzato dall'Arma in collaborazione con Fondazione Vodafone e l'associazione Soroptimist e presentato in una caserma, quella di Corso Brunelleschi, ormai simbolo del contrasto alla violenza sulle donne. Nacque qui nel 2014 la prima stanza protetta per chi denuncia. Oggi ce ne sono 175 nelle caserme di tutta Italia.



Nel servizio le interviste ad Anna Maria Loreto, procuratore della Repubblica Di Torino, e al Generale Claudio Lunardo, comandante Provinciale Carabinieri Di Torino