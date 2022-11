Un nanosatellite torinese verso la Luna

La prima missione senza equipaggio del programma Artemis è finalmente partita, dopo tre mesi di rinvii per problemi tecnici e con quaranta minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale, per risolvere un ulteriore malfunzionamento dell'ultimo minuto.

La diretta del lancio avvenuto da Cape Canaveral in Florida all'1.47 ora locale è stata seguite in tutto il mondo attraverso la diretta streaming della Nasa. In Italia, quando erano le 7.47, il lancio è stato seguito anche dalla sede di Argotec, l'azienda torinese che partecipa alla missione con un suo nanosatellite realizzato per conto dell'Agenzia spaziale italiana. Il lancio andato a buon fine è stato accompagnato da un applauso liberatorio.



L'obiettivo di Artemis è riportare dopo cinquant'anni un essere umano sulla Luna, e porre le basi per nuove esplorazioni spaziali. La navicella Orion, progettata per ospitare in futuro astronauti, è ora diretta verso la Luna: effettuerà test per circa un mese, poi tornerà sulla Terra.

A bordo ha anche dieci nanosatelliti: uno di questi è italiano, è l'unico europeo. ArgoMoon, questo il nome, è una specie di fotoreporter della missione: ha il compito di fotografare l'attività del gigantesco lanciatore SNS - Space Launch System.

Nel servizio, intervista a David Avino, amministratore delegato Argotec