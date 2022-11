Prime prove a Valencia, primo Quartararo, diciassettesimo Pecco

Primo Fabio Quartararo, diciassettesimo Francesco Bagnaia. Inizia in salita il fine settimana di Valencia per Pecco che ha chiuso le prime prove libere di questa mattina a sei decimi esatti dal suo avversario che proprio nell'ultimo appuntamento della stagione, quello decisivo, ha ritrovato insieme alla sua Yamaha ufficiale lo smalto dei tempi migliori. Una dimostrazione di come i 23 punti di vantaggio del centauro di Chivasso non sono assolutamente tranquillizzanti. Pecco ha provato due diversi assetti sulle due Ducati a disposizione, nel tentativo di trovare un giusto compromesso tra accelerazione e stabilità. Il quarto posto del suo compagno di squadra, Jack Miller, all'ultima in rosso, a 143 millesimi, dimostra che la moto c'è. Bisogna mettere insieme tutti gli ingredienti. Davide Tardozzi, team manager Ducati, allontana ogni paura: "Sono solo le prime libere, stiamo provando diversi assetti". Si torna in pista alle 14.10 per il secondo turno, l'ultimo della giornata. 45 minuti per trovare quella sicurezza necessaria per affrontare le qualifiche di domani e la gara di domenica con il massimo della concentrazione.