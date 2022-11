Valeria Tron e il suo primo romanzo "L'equilibrio delle lucciole"

L'equilibrio delle lucciole edito da Salani per Valeria Tron non è solo il libro che segna l'esordio come scrittrice ma è soprattutto il ritratto della sua casa interiore. Non poteva che essere uno sguardo femminile a fare da io narrante e l'ambientazione è quella della terra d'origine della stessa Tron, la Val Germanasca. Qui regna una cultura matrilineare e nel romanzo la protagonista è Adelaide che torna nel paese in cui è nata, per rifugiarsi nel respiro lungo della sua infanzia e negli odori familiari di bosco e legna che arde.