A Monza un Toro alla carica chiude l'anno in bellezza

Il Torino frizzante batte 4-1 il Monza nell'amichevole prima della ripresa del campionato. Al'U-Power Stadium della citta' brianzola i granata chiudono l'anno in bellezza. Prima passano in vantaggio al 26mo con l'autorete di Marlon, autore di un pasticcio incredibile, e raddoppiano con Vojvoda al 37mo. Nella ripresa il Toro fa doppietta tra il 66mo e il 68mo con Vlasic, al rientro dal mondiale in piena forma. Infine la rete della bandiera biancorossa di Caprari al 74mo.