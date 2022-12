A Valenza rubate le statue di Giuseppe e Maria

Un furto che lascia sbigottita la popolazione. A Valenza sono state rubate le statue di Giuseppe e Maria dal presepe allestito in piazzetta Verdi, vicino al teatro Sociale. Il sindaco Maurizio Oddone presenterà denuncia alla Polizia Locale. "Sono senza parole. - dice il primo cittadino - Fatti del genere sono da condannare senza se e senza ma. Spero siano identificati il prima possibile gli autori di un gesto assurdo e senza giustificazioni".

Indignazione e ironia tra i commenti dei valenzani, sui social: "Gentaglia come questa che continua a fare danni avrebbe vita breve", scrive uno. "Non è che l'hanno fatto per non farli stare al freddo? Prendiamola a ridere, altrimenti non ci resta che piangere", sdrammatizza un altro abitante di Valenza.