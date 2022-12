Natale è ormai alle porte e questa è l'ultima domenica utile per acquistare i classici regali. Ad Alessandria, però, gli affari non volano, complice il caro bollette e più in generale l'inflazione che hanno affossato il potere di acquisto delle famiglie.

Servizio di Federica Burbatti, intervista a Vittorio Ferrari, presidente Confcommercio Provincia di Alessandria