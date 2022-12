Al PalaFenera, Chieri batte il Capital Legionovia Legionowo,

Seconda partita in due giorni e seconda vittoria per 3-0 che vale il biglietto per gli ottavi della Challenge Cup femminile.

Al PalaFenera, Chieri torna a battere il Capital Legionovia Legionowo, con parziali di 25-12, 25-18, 25-15: anche la gara di ritorno si è giocata nell'impianto delle

piemontesi su richiesta dello stesso club polacco - la seconda partita si sarebbe dovuta giocare il 21 dicembre a Varsavia - visto che il 19 sarà atteso da una lunga trasferta di campionato.

Prossimo ostacolo una fra Nantes e Panathinaikos, che si affronteranno in Francia martedì: ieri ad Atene successo per 3-1 della formazione greca.