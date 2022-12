Alle radici del dissesto Juve

Caso Juventus. "Siamo stati arroganti sul mercato, e con Ronaldo si è innescato il nostro circolo vizioso". Anzi no. E' stato tutto sbagliato. Nel mirino, "il progetto sportivo che è stato fatto da Higuain in poi". Frasi, intercettate, dell'attuale DS Federico Cherubini. E riferite alla precedente gestione Paratici. A proposito della quale avrebbe perfino redatto un "libro nero". Acquisti sbagliati: cifre alte per giocatori troppo maturi, il cui valore sul mercato si deprezza in pochi anni. Il bubbone, in casa Juve, sarebbe nato da qui. Risolto a suon di plusvalenze e manovri stipendi. Ne sarebbe stato consapevole anche Massimiliano Allegri, a colloquio con Cherubini: "Devi capire - ha detto Max - che il mercato dell'anno scorso era fatto solo di plusvalenze, quindi era un mercato del cavolo", per usare un eufemismo livornese. E soprattutto, ne sarebbe stato consapevole Andrea Agnelli. Dalle carte spunta anche un incontro organizzato con 6 squadre di Serie A. "Spero nasca qualcosa di utile, se no ci schiantiamo pian pianino", ha detto il presidente, intercettato.

E i tifosi? Loro cosa ne pensano?



