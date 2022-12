Tagliate nella notte le gomme delle ambulanze della Croce Verde Torino

A dare l'allarme questa mattina il primo autista impegnato per un servizio che si è accorto del danno dopo aver preso il mezzo. Dopo una rapida verifica si sono scoperti i danni alle 17 ambulanze. Colpito anche un altro mezzo. Inevitabile l'impegno per sostituire le gomme danneggiate. L'accaduto è stato denunciato alla Polizia. Si confida nelle telecamere di videosorveglianza in zona per scoprire l'autore o gli autori, primo passo necessario anche per capire il perché di questo gesto.