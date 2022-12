Arriva il monitoraggio ambientale con i droni

Utilizzare la tecnologia dei droni anche nelle emergenze, per monitorare l'ambiente. Con quest'obiettivo il Presidente del Coordinamento Regionale Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) Roberto Zocchi e il Direttore generale di Arpa Piemonte Angelo Robotto hanno siglato un protocollo d’intesa che permetterà di unire le rispettive competenze e avere un visione più ampia delle problematiche ambientali.

Per il Direttore Generale di Arpa Piemonte Angelo Robotto: “ La collaborazione con i Carabinieri è importante per le attività dell’Agenzia da anni. L’obiettivo è quello della prevenzione e protezione dell’ambiente in cui viviamo, tenendo presente anche di dare risposte a chi fa politiche e prende decisioni e ai cittadini".

Per il Presidente del Coordinamento Regionale ANC Roberto Zocchi: “L’aspetto ambientale è un elemento determinante e imprescindibile, in particolare per quanto riguarda la previsione, la prevenzione e la salvaguardia di un ambiente reso sempre più fragile dai cambiamenti climatici”.

“Il protocollo firmato - ha commentato il Generale di brigata Benito Castiglia comandante Regione carabinieri Forestale Piemonte - vuol dire unire le forze per tenere sotto controllo le situazioni ambientali, è un ulteriore tassello di una serie di accordi che abbiamo stipulato in questi anni con Arpa Piemonte".

Il Generale di brigata Antonio Di Stasio, comandante legione carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, ha osservato che "Se si riescono a mettere a sistema le singole forze si possono raggiungere risultati eccezionali soprattutto a favore della cittadinanza”.