Basket, Tortona ko con Sassari. In A2 Torino perde con Cantù, bene Casale

A Tortona non è bastata una prova generosa: nell'anticipo disputato sabato sera, i bianconeri sono stati sconfitti in casa da Sassari per 82-79 in una partita che è stata combattuta punto a punto fino ai secondi finali. Decisivo l'errore dalla lunetta di Macura al quale ha fatto da contraltare l'estrema precisione dei sardi nella palle decisive. Una sconfitta amara con la quale i piemontesi perdono la loro imbattibilità casalinga anche se la posizione di classifica resta confortante.

In A2 la Reale Mutua Torino è stata battuta con un perentorio 90-71 da Cantù.

A Casale, il Monferrato sconfigge nettamente l'Urania Milano 84-67