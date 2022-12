Baveno, 296 mila euro per le serre nel parco di Villa Fedora

Con 296 mila euro, già stanziati a bilancio, si completeranno nei prossimi mesi gli interventi di riqualificazione del parco di Villa Fedora a Baveno (Verbano-Cusio-Ossola). L'ultima tranche di lavori riguarda le serre di fine Ottocento, in stato di abbandono da una decina d'anni. "Abbiamo approvato in Giunta il progetto definitivo per il recupero delle serre di Villa Fedora - spiega il sindaco di Baveno, Alessandro Monti -. I lavori partiranno nei prossimi mesi dopo la fase tecnica che prevede l'approvazione del progetto esecutivo e poi l'appalto dei lavori". L'assessore alla cultura e al bilancio, Emanuele Vitale, aggiunge: "L'intervento restituirà alla comunità di Baveno uno spazio storico ormai da anni abbandonato, rendendo le serre uno spazio di fruizione e condivisione, che possa adattarsi a diverse funzioni ed ospitare diverse attività, sia destinate ai più piccoli con laboratori botanici e creativi, sia destinate agli adulti tramite eventi culturali e corsi d'arte".