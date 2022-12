Biella capitale del Tennistavolo

Al palapaietta di Biella la sfida tra la nazionale azzurra e la Repubblica Ceca di Tennistavolo, valida per il girone di qualificazione per gli europei di Malmö del 2023.

Per vari mesi Biella sarà capitale del Tennistavolo. A marzo i campionati italiani assoluti, oggi la nazionale per conquistare un posto agli europei del 2023. In campo contro la Repubblica Ceca anche il novarese Daniele Pinto.

Da domani e fino a domenica saranno protagoniste le giovani leve con il trofeo transalpino che vede sfidarsi gli under12 di tutte le regioni italiane e di 14 paesi stranieri