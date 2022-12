E' ricoverata al Regina Margherita con diverse fratture e un trauma cranico, ma non è in rianimazione. Una bambina di tre anni è caduta oggi dalle scale mobili del centro commerciale Green Pea di via Nizza ed è stata subito soccorsa.

Verrà tenuta sotto osservazione, vista anche la sua età e quindi la prognosi al momento resta riservata.

Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente: la piccola sarebbe caduta per alcuni metri infilandosi in uno spazio aperto della scala mobile.