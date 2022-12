Un operaio è rimasto ferito, in modo non grave, questa mattina a Torino, in un'esplosione di una bomba a mano avvenuta all'interno di un cortile di un palazzo in fase di ristrutturazione in via Nizza, nel quartiere di San Salvario. Da una prima ricostruzione l'uomo stava scavando con una pala quando è avvenuto lo scoppio. L'operaio è stato trasportato all'ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto.