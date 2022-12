Salta Cevoli, è Semioli il nuovo allenatore del Novara

La sconfitta di ieri pomeriggio a Crema, costa la panchina del Novara Fc a Roberto Cevoli: al suo posto la società azzurra ha promosso l'allenatore della formazione Primavera Franco Semioli.

Sarà il terzo tecnico a guidare la squadra: pochi giorni prima dell'inizio del campionato era stato esonerato Marco Marchionni, l'allenatore che aveva appena vinto il campionato di serie D. Era stato scelto Cevoli da una società che aveva l'ambizione di lottare per la promozione in serie B: in effetti, fino a un paio di mesi fa era tra le prime della classifica di Lega Pro, ma le ultime partite hanno visto il crollo verticale delle prestazioni (4 punti nelle ultime 5 gare) degli azzurri, ora scivolati al settimo posto.

Ora tocca a Semioli, che ha fatto un buon lavoro con la Primavera, seconda nel campionato di categoria e ancora imbattuta.