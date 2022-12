Torino strizza l'occhio agli animali, sarà un Capodanno senza botti e petardi

Il Comune di Torino ricorda in occasione del prossimo Capodanno che per garantire il benessere di persone ed animali nonché per tutelare il bene pubblico e gli edifici che esiste un divieto per l'uso di botti e petardi.

Lo prevede il regolamento comunale per la tutela della sicurezza e la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente. Palazzo Civico ricorda che il divieto è normato dal regolamento di polizia urbana. Le sanzioni previste per chi non si attiene alle regole vanno da un minimo di 50 a un massimo di 500 euro.