Chivasso si prepara alla festa per Pecco Bagnaia

Chivasso si prepara ad abbracciare Francesco Bagnaia per festeggiare insieme il titolo mondiale Motogp conquistato il 6 novembre a Valencia. Il centauro piemontese tornerà dove i tifosi hanno esultato, in Piazza d'Armi, sotto un maxischermo che verrà allestito per l'occasione.

Erano migliaia poco più di un mese fa e ne sono attesi altrettanti a partire dalle 15. Una festa organizzata dal Pecco Fan Club in cui si ripercorrerà la stagione ed il cammino che ha portato alla sfida finale del Ricardo Tormo, delle tensioni di Motegi, del rapporto con il futuro compagno di squadra Enea Bastianini. Per finire con la gioia, l'esultanza, il trionfo, sotto gli occhi di Valentino Rossi, il “padrino” sportivo di Pecco, suo allievo nell'Academy.

Un'occasione per ricordare cosa significa per lo sport italiano il successo di Pecco: primo italiano campione MotoGp dopo Valentino Rossi, primo ducatista dopo il “mito” Casey Stoner, primo italiano su moto italiana dopo Giacomo Agostini su MvAgusta nel 1974.

Appuntamento quindi in Piazza d'Armi a Chivasso per le 15 per la grande festa di Pecco.