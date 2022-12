Dipendenti in nero, quattro datori di lavoro denunciati

Otto attività commerciali del torinese, tra bar e ristoranti, controllate di cui 5 sono risultate irregolari per l'impiego di lavoratori in nero. Inoltre, in 4 di queste sono state accertate gravi carenze sotto l'aspetto della sicurezza nei luoghi di lavoro. E' il bilancio di una serie di controlli effettuati nella prima decade di dicembre dai carabinieri per verificare il rispetto delle normative su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel corso delle ispezioni su un totale di 25 posizioni lavorative controllate, 10 lavoratori sono risultati non in regola. Quattro datori di lavoro sono stati denunciati e complessivamente sono state emesse sanzioni amministra per 53 mila euro.