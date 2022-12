Due operai investiti a causa di un incidente stradale. Stavano falciando l'erba a bordo strada

Doppio incidente stradale sulla bretella Ivrea-Santhia, questa mattina, in direzione Ivrea. Il bilancio è di quattro feriti.

Il primo scontro ha visto coinvolti tre veicoli: uno di questi ha travolto un furgone e due operai che stavano effettuando il taglio dell'erba a bordo strada. Due automobilisti sono stati ricoverati all'ospedale di Ivrea, i due operai al Cto di Torino in codice rosso. Nessuno risulta in pericolo di vita.

Poco dopo, all'interno della galleria Passo d'Avenco, nel territorio di Alice Castello (Vercelli), si è verificato un tamponamento con dodici veicoli coinvolti. Non si segnalano

feriti. Circolazione bloccata e diversi chilometri di coda. In corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia stradale di Torino.