Emergency nelle piazze con il panettone per finanziare le attività sanitarie

Un “panettone fatto per bene” su banchetti presenti nelle piazze di tutta Italia da giovedì 8 a domenica 11 dicembre. E' l'iniziativa lanciata da Emergency sotto le feste per finanziare le proprie attività mediche in tutto il mondo (qui l'elenco delle piazze in Piemonte). Gli stessi panettoni sono poi acquistabili nel punto vendita della ong in corso Valdocco 3 a Torino, insieme ad artigianato proveniente da tanti paesi. Il panettone, di 1 kg di peso, è realizzato con tre impasti e lievito madre ed è arricchito con uvetta, profumati scorzoni canditi di arance siciliane e cubetti di cedro.

Le cooperative che collaborano con i negozi di Emergency - fa sapere l'organizzazione - operano in condizioni rispettose dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori e spesso realizzano i loro prodotti con materiali riciclati o di recupero. Anche quest’anno uno spazio è riservato ai prodotti di artigianato proveniente dall’Afghanistan, dove la popolazione continua ad avere bisogno dell’aiuto internazionale. Tappeti tessuti a mano e tavolini intarsiati, accessori creati grazie a materiale di recupero, manufatti provenienti da tutto il mondo.

Per fare un dono ai propri cari e, nello stesso tempo, offrire un aiuto a chi vive in contesti difficili in Italia e nel mondo, nei negozi di Natale di Emergency si possono acquistare dolci artigianali da offrire a tavola durante le festività, come quelli di Cotti in Fragranza alla mandorla e al pistacchio, realizzati dai ragazzi del carcere minorile di Malaspina a Palermo; articoli di cartoleria tra cui penne riciclate, matite ecosostenibili e taccuini realizzati con scarti alimentari riciclati che aggiungono valore all’economia circolare; monili decorati con inchiostri a base d’acqua e privi di solventi chimici, ma anche collane in bronzo e ceramica con simboli che evocano la pace. Per gli amanti dei prodotti cosmetici eco-friendly è possibile scegliere uno dei cofanetti di detergenti solidi e biodegradabili di Officina Naturae, rigorosamente zero-waste e plastic-free.