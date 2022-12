Frana su una strada ad Acqui Terme, chiusa al transito via Tenco. Lo smottamento è la conseguenza anche delle piogge dei giorni scorsi e non ha coinvolto le case circostanti. La strada è stata chiusa all'altezza del civico 15. Per posizionare le barriere in cemento e valutare la situazione sono intervenuti Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia municipale, personale dell'ufficio tecnico comunale e il gruppo di Protezione civile.