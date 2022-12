Frontale nell'alessandrino. Sei in ospedale

Vigilia di Natale funestata da due gravi incidenti stradali.

Nell'alessandrino sei persone sono finite in ospedale, una in codice rosso, dopo lo scontro frontale tra due auto, nel comune di Casalnoceto, lungo la provinciale 99.

Quattro minorenni, in codice verde, sono stati portati nell'ospedale infantile alessandrino; il codice giallo è stato ricoverato all'ospedale di Tortona. Sul posto, anche i vigili del fuoco di Tortona e la Polizia Stradale.

Un altro incidente stradale ieri sera si è verificato a Briona, in Valsesia, sulla provinciale 299. Una donna di 75 anni e' stata investita da un'auto. E' in ospedale al Maggiore di Novara in condizioni molto critiche.