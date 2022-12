Una donna è morta in un incidente d'auto ad Arignano, in via della Valle. Lo scontro è avvenuto di notte tra una Lancia Y con la vittima a bordo, e una Jeep Renegate guidata da un ragazzo di 25 anni che è rimasto ferito ed è stato ricoverato in prognosi riservata. Entrambe le vetture sono finite fuori strada.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i Carabinieri di Riva di Chieri, che hanno avviato le indagini per capire le cause dello scontro.