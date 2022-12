I campionati europei di cross alla Mandria

È tutto pronto al parco della Mandria di Venaria Reale per i Campionati Europei di Cross (corsa campestre) in programma domenica 11 dicembre. 40 nazioni rappresentate per 622 atleti.

Grande attesa per la gara Under 23 femminile: la 22 azzurra Nadia Battocletti cercherà di difendere il titolo europeo conquistato lo scorso anno a Dublino mentre la piemontese Anna Arnaudo punta a migliorare il sesto posto artigliato in Irlanda ed a difendere l'oro a squadre. Partenza a partire dalle 9.30 del mattino.