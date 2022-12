Igor Novara, partenza col botto in Champions: 3 a 1 al Potsdam

Buona la prima per la Igor Novara, che debutta in Champions league volley battendo le tedesche di Potsdam per 3 a 1. Le ragazze di Lavarini si sono subito imposte nei primi due set, dimostrandosi capaci di arginare ottimamente le avversarie a muro. Qualche distrazione di troppo però le ha portate a cedere nel terzo set alle tedesche, per 26 a 24. Nel quarto e decisivo set le piemontesi hanno però subito ripreso il largo fino al 25-19 finale. Spiccano le prestazioni della Karakurt e di Ilaria Battistoni in regia. Le ragazze partono così in testa al girone. Prossimo impegno europeo, il 20 dicembre, a Belgrado, contro la Stella Rossa. Nel girone anche le turche del Vakifbank di Istanbul.