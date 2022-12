Tanti i film in preparazione in Piemonte in questo periodo. Siamo stati sul set di Cuori 2, il seguito della fortunata serie RAI che ha portato in scena la sfida della cardiochirurgia negli anni 60 alle Molinette.

Con interviste a Riccardo Donna, regista; Giuseppe Bosio, ingegnere; Maurizio Zecchin, scenografo CPTV Torino