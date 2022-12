Il Tribunale di sorveglianza respinge il reclamo: Cospito resta al 41 bis

Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo avanzato dai difensori di Alfredo Cospito, anarchico in sciopero della fame da due mesi, contro i regime di 41 bis applicatogli per quattro anni. E' quanto si apprende dal difensore Flavio Rossi Albertini. Cospito si trova in carcere da 10 anni per le bombe poste nel 2006 davanti alla scuola allievi carabinieri di Fossano, nel cuneese. E' in attesa che la Corte Costituzionale si esprima sulla riduzione della pena concedendogli le attenuanti. La corte d'Assise d'Appello di Torino il 5 dicembre aveva respinto la richiesta di ergastolo della Procura generale e inviato gli atti alla Consulta.

A suo sostegno si moltiplicano le manifestazioni in tutta Italia. L'ultima in ordine di tempo si è svolta nella notte a Cagliari. Scritte a suo favore sono apparse in piazza Giovanni XXIII. Gli autori, che hanno utilizzato bombolette spray, hanno lasciato una A cerchiata, firma degli anarchici. Sono state inoltre danneggiate anche delle vetrate di un'agenzia della Bnl, il bancomat e una porta.

Disordini e cassonetti bruciati invece la notte precedente nella zona est di Roma. Gli anarchici hanno rivendicato la manifestazione nella zona del Tuscolano e di San Giovanni. In mattinata poi una azione dimostrativa era stata lanciata a Bologna. Un lungo striscione con la scritta "Il 41-bis uccide. Alfredo libero. Tutt* liber*. Morte allo Stato' appeso lungo una gru occupata da alcuni anarchici nel centro della città. Ai piedi della gru un presidio.