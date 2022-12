Incendio a Caselle, distrutta falegnameria

Nella notte una falegnameria, in via delle Cartiere a Caselle Torinese (Torino) è stata completamente distrutta da un incendio. Secondo i primi accertamenti le cause del rogo sarebbero accidentali. Sul posto numerose squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Torino Centrale, Torino Stura, San Maurizio Canavese, Caselle Torinese e Mathi. Sull'incendio indagano i Carabinieri della stazione cittadina, intervenuti sul posto con i colleghi del Nucleo radiomobile della compagnia di Venaria Reale.