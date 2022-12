Incendio in un condominio Atc di Torino: 11 intossicati

Notte di Natale di tensione per i residenti di un condominio ATC di via Vittime di Bologna 7, a Torino a causa di un incendio divampato all'interno di un abitazione al secondo piano e subito propagatosi a tre alloggi vicini.



I Vigili del Fuoco, intervenuti con due autopompe, sono riusciti ad evacuare gli appartamenti ai piani alti. Intossicati 11 residenti: nessuno in gravi condizioni: tre sono stati curati sul posto, in 7 sono stati trasportati all'ospedale San Giovanni Bosco mentre una ragazza minorenne è stata accompagnata al Maria Vittoria.

Dei 40 appartamenti del condominio 11 sono stati dichiarati inagibili.