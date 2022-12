Un bambino di un anno è rimasto gravemente ferito, ieri sera, in un incidente stradale a Nizza Monferrato (Asti), sulla provinciale, nel quale sono rimaste coinvolte due auto. Il piccolo è stato trasportato in ospedale ad Alessandria in codice rosso. In codice giallo, invece, i genitori. Le cause dello scontro sono al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute anche le squadre dei vigili del fuoco di Asti, con i volontari di Nizza.