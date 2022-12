Agricoltore di 33 anni muore nel torinese travolto dal suo trattore

Incidente mortale sul lavoro a Pavone Canavese, in provincia di Torino. Vittima un agricoltore 33enne che scendendo da un trattore è rimasto incastrato sotto la ruota posteriore sinistra: il mezzo in movimento lo ha così travolto e ucciso sul colpo. Inutili tutti i soccorsi. L'incidente si è verificato in un'azienda agricola di borgata Sanguignolo, alla periferia di Pavone, dove l'uomo stava effettuando dei lavori in un capannone. Saranno gli accertamenti dei carabinieri di Ivrea e degli ispettori dello Spresal dell'Asl To4 a chiarire la dinamica dell'accaduto.