Interviene per sedare una rissa, ferito a un fianco

E' successo intorno alle 4.30 del 26 dicembre a Carmagnola. Un addetto alla sicurezza della discoteca Stay è intervenuto fuori dal locale per cercare di sedare una rissa fra ragazzi ubriachi. Uno di loro con un oggetto tagliente, non ancora ritrovato, lo ha ferito - lievemente - a un fianco.



L'uomo è stato portato in codice verde in ospedale, indagano i carabinieri di Moncalieri per identificare l’autore.