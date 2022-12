Juve, attese le prime verità da inchiesta e campo: cosa c'è da sapere

Quella appena iniziata è la settimana delle prime verità. Tanto sul fronte dell'inchiesta, che ha portato alle dimissioni di Andrea Agnelli e dell'intero consiglio di amministrazione, quanto sul fronte del calcio giocato. Entro domenica la Cassazione dovrebbe esprimersi sulla richiesta avanzata dai legali bianconeri di spostare il processo da Torino a Milano, dove si sarebbero commessi i reati contestati. A partire da quelle false comunicazioni sulle "manovre stipendi" che secondo i pm avrebbero alterato il titolo della Juve in Borsa.

Quanto al campo, la Juve si sta preparando alla prima amichevole di lusso dalla ripresa degli allenamento: sabato si gioca contro l'Arsenal. E a Londra Massimiliano Allegri sarà orfano dei tre bianconeri ancora impegnati nei Mondiali in Qatar, vale a dire il francese Rabiot e i due argentini Paredes e Di Maria. Non ci sarà nemmeno Pogba, come pure sarà difficile recuperar Vlahovic che sta per rientrare dalle vacanze senza aver risolto del tutto i problemi di pubalgia. Dal primo minuto invece potrebbe partire Chiesa che dalla Continassa descrivono "carico come non mai" per la ripresa del Campionato.

Una buona notizia, finalmente. Come tale è quella che arriva dalla Seria A femminile dove le Juventus è riuscita nell'impresa di battere 4 a 2 fuori casa la Roma capolista. Ora le bianconere sono a -3 dalla vetta giallorossa. E tutto è ancora possibile.