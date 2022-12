La Gam rende omaggio a Sanguineti

La Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino dedica dal 7 dicembre al 19 febbraio a una delle personalità più interessanti del nostro recente passato, Edoardo Sanguineti (Genova, 1930-2010), una mostra che racconta attraverso le immagini i legami e le collaborazioni tra il poeta e intellettuale e alcuni artisti a lui contemporanei. Teorico della neoavanguardia, studioso di Dante e Boccaccio, penna raffinata di quotidiani e periodici, narratore e politico, docente universitario e tanto altro ancora, Sanguineti, nella Torino del dopoguerra, dove si era trasferito per il lavoro del padre, frequentava infatti con assiduità gli ambienti musicali e artistici.



Attraverso una selezione della collezione privata di Casa Sanguineti, «Edoardo Sanguineti. Il volto del Poeta», a cura di Clara Allasia e Federico Sanguineti, raccoglie più di 40 opere di autori come Gianfranco Baruchello, Enrico Baj, Enrico Bugli, Pietro Cascella, Albino Galvano, Giancarlo Gelsomino, Ugo Nespolo, Pippo Oriani, Mario Persico, dell’affezionata amica Carol Rama ed Emilio Vedova.



Tra i lavori, ognuno abbinato a un testo di Sanguineti, tra frammenti di saggi, poesie, sonetti ma anche curiosi giochi di parole, spicca anche un intenso ritratto realizzato dal pittore cubano contemporaneo Manuel Antonio Rodriguez Puente in cui l’intensità dello sguardo è posta in primo piano rispetto al mezzo busto obnubilato e privato degli stessi occhi. Nella composizione le grandi mani si mostrano protese in avanti come in un atto di difesa, forse da quei miti occidentali che tanto aborriva.