La montagna aspetta il 2023 tra fiaccolate, musica e ciaspole

La neve latita e le alte temperature non aiutano. Ma le località di montagna si fanno comunque trovare pronte per un'altra notte di San Silvestro, forse la prima con cui si prova a voltare definitivamente pagina dopo gli anni di restrizioni causati dal Covid. In alta quota i festeggiamenti sono già cominciati. Ad esempio con le tradizionali fiaccolate - un gradito ritorno al pre pandemia - con in prima linea i maestri di sci e a seguire allievi e appassionati.

A Sauze d'Oulx a partire dalle 22 piazza Assietta con la musica protagonista in attesa del conto alla rovescia che chiuderà il 2022. Anche a Limone musica in piazza del municipio con dj. A Bardonecchia si può iniziare il 2023 immersi nella natura grazie alla Ciaspolata lungo i sentieri della Valle Stretta. Mentre a Claviere saranno i fuochi d'artificio a dare il benvenuto al nuovo anno.

Scendendo di quota, Vercelli propone il concerto di fine anno della Camerata Ducale. Su il sipario alle 19.30. E gli appuntamenti non si fermano alla notte del 31. A Sestriere tutto pronto per il gratuito concerto di Capodanno: appuntamento domenica alle 18 al palazzetto dello sport con le note della Monferrato Classic Orchestra accompagnata della mezzosoprano Kulli Tomingas.

Sempre il Primo dell'anno, ma ad Asti, torna infine la tradizionale sgambata degli Ambasciatori dello sport. Appuntamento alle 10 davanti allo stadio comunale