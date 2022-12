Non è Natale senza musica. A pensarla così è Maurizio Blatto, dischi e canzoni da sempre la sua grande passione. Firma storica della rivista musicale Rumore, Gestisce da anni il negozio di vinili Backdoor a Torino. Nel suo terzo libro Canzoni di Natale mette insieme storie e aneddoti legati alle melodie più popolari di questo periodo da “All I want for Chritmas is you” a “Last Christmas”.

Servizio di Elisabetta Terigi

Montaggio di cristiano Gaviglio

Intervista a Maurizio Blatto - scrittore