L'Orchestra Rai festeggia Natale con l'Inno alla Gioia di Beethoven

Con l'Inno alla Gioia di Beethoven il 23 dicembre l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai augura buone feste al suo pubblico. Già esauriti i biglietti per la serata in onda anche sulle frequenze di Rai Radio 3 e su Raiplay.

Sul podio è impegnato Ion Marin che sostituisce Fabio Luisi, indisposto. Nato in Romania, Marin ha studiato pianoforte, composizione e direzione all’Accademia Enescu di Bucarest e al Mozarteum di Salisburgo. Nel 1986 si è trasferito a Vienna, dove ha lavorato come Direttore residente della Staatsoper, allora guidata da Claudio Abbado. Stabilitosi definitivamente in Svizzera, nel 2012 ha promosso in Romania i progetti “Cantus Mundi” e “Symphonia Mundi”, per favorire attraverso la musica l’educazione e l’integrazione sociale dei ragazzi più svantaggiati. Nel corso della sua carriera ha registrato più di 40 titoli per etichette come Deutsche Grammophon, Decca, EMI, Sony e Philips, ottenendo molti premi importanti.

Dopo la pausa natalizia, la stagione dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai riprenderà con Daniele Gatti, impegnato nell’esecuzione integrale delle sinfonie di Mendelssohn, proposta in tre diversi concerti nell’arco di due settimane: sinfonie n. 1 e n. 3 mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio, Sinfonia n. 2 Lobgesang in serata unica lunedì 16 gennaio, e sinfonie n. 4 e n. 5 (La Riforma) giovedì 19 e venerdì 20 gennaio.