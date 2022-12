Marta Bassino a Semmering cerca il secondo podio

Dopo il terzo posto di ieri Marta Bassino cerca il quarto podio di questa stagione ancora sulla pista Panorama di Semmering, in Austria. Un pendio non difficile ma dal fondo rovinato dalle alte temperature di questi giorni. La missione è quella di ripetere la seconda manche di ieri, una discesa da urlo che l'ha portata al terzo posto dietro Mikaela Shiffrin e Petra Vhlova, una prova di forza su una tracciato sconnesso e pieno di insidie, trattato nelle ore precedenti alla discesa dagli organizzatori con acqua e sale per garantirne la compattezza. Così la piuma d'acciaio nel post gara: “Sono contenta di questa seconda manche. Io ho trovato un feeling migliore. Era comunque difficile da spingere perché non c'era tanta curva e quindi bisognava proprio andare in giù. Quindi sono contenta nel complesso di com'è andata e di come sta andando”.

Alla partenza, prevista per le 10, la piuma d'acciaio scenderà con il pettorale rosso da leader della classifica, posizione rafforzata dopo il terzo posto di ieri, la seconda piazza di Killington ed il trionfo sulle nevi di casa al Sestriere.