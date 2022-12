Undici migranti trovati nel rimorchio di un camion sulla A6

Undici migranti nordafricani, tra loro tre dichiaratisi minorenni, sono stati trovati all'interno del rimorchio di un camion in sosta nell'area di servizio di Mondovì, sulla Autostrada A6. Gli undici, tutti giovani, sono in buone condizioni di salute nonostante freddo e scomodità.

L'autista del camion, impegnato per un'azienda di trasporti spagnola, era partito da Ventimiglia ed aveva imboccato la A6 in direzione Cuneo. Una volta fermatosi nell'area di sosta dopo aver sentito rumori provenienti dall'interno del mezzo ha chiamato la Polizia. Gli undici sono stati accompagnati in Questura a Cuneo per l'identificazione.