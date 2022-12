Mondiali di calcio. Vince il Marocco, esplode la festa

A Torino il Marocco è in festa, in Barriera di Milano e a San Salvario, le zone a più alta concentrazione di magrebini.

Fuochi artificiali, petardi, caroselli d'auto con clacson impazziti, una gioia incontenibile per un risultato davvero insperato: 3 a 0 ai rigori contro la Spagna

In corso Giulio Cesare la folla è così numerosa da costringere la linea 4 del trasporto pubblico a una devizione di percorso. Un flusso ininterrotto ( si parla di circa 8000 persone) si muove verso Porta Palazzo sotto l'occhio vigile delle forze dell'ordine. Al momento non si registrano incidenti.