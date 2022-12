Morte sul lavoro a Pont-Saint-Martin, c'è un indagato

C'è un indagato per omicidio colposo in relazione alla morte di Davide Tommaso De Stasio, 47 anni, di Perosa Canavese (Torino), operaio della Thermoplay di Pont-Saint-Martin (Aosta). Precipitato il 21 luglio scorso per alcuni metri in un locale tecnico dello stabilimento. Si tratta del presidente del consiglio di amministrazione, Roberto Bertone, di 53 anni, originario di Ivrea (Torino). La Procura di Aosta ha chiuso l'inchiesta e chiesto l'archiviazione per altri due componenti del cda, originariamente indagati, per i quali non sono emerse responsabilità. Secondo le indagini coordinate dal pm Francesco Pizzato, il luogo di lavoro non era sicuro: il locale tecnico dove De Stasio precipitò era sormontato da un apparato di griglie, che per favorire l'areazione dei gruppi frigo presenti, con le alte temperature estive, venivano in parte rimosse. Operazione che avrebbe fatto venire meno la stabilità delle griglie ancora presenti, di qui la caduta dell'operaio. Inoltre il luogo - sempre secondo gli inquirenti - era facilmente accessibile, in quanto c'era soltanto una catenella posta a protezione.