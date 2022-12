Mottarone, l'11 gennaio si decide la proroga delle indagini

Una settimana fa la richiesta della Procura. Olimpia Bossi aveva avanzato la necessità di una proroga delle indagini per risalire alle responsabilità della tragedia del Mottarone del 23 maggio 2021: il crollo della funivia costò la vita a 14 persone. La GIP Annalisa Palomba ora ha fissato per l'11 gennaio l'udienza in camera di consiglio che prenderà in esame la richiesta valutando la memoria di opposizione alla proroga depositata nei giorni scorsi in cancelleria dalla difesa di Enrico Perocchio, tra i principali indagati del procedimento in corso. All'udienza saranno presenti tutte le parti.

"Per noi questa indagine e' conclusa da tempo. La Procura ha avuto il vantaggio e l'attesa di un anno e mezzo e piu' di incidente probatorio e oggi chiede una ulteriore proroga. Questa dilatazione dei tempi delle prerogative del pubblico ministero non e' consentita in via automatica" ha detto l'avv. Andrea Da Prato all'AGI, aggiungendo “ non si può restare indagati a vita”.