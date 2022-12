Nasce ColtivaTo, festival tra scienza e divulgazione agricola

Nascerà a Torino nella primavera del prossimo anno ColtivaTo, il Festival dell'Agricoltura studiato per raccontare l'agricoltura con un taglio scientifico-divulgativo, sotto l'egida della Regione Piemonte, del Comune di Torino e del Ministero dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste. Avrà cadenza biennale, la prima edizione è in programma dal 31 marzo al 2 aprile 2023, diffuso in numerosi punti di Torino.

Il Festival, nato da un'idea di Antonio Pascale, scrittore e ispettore presso il Ministero dell'Agricoltura, e di Maria Lodovica Gullino, fitopatologo e imprenditore, che ne saranno rispettivamente direttore artistico e responsabile scientifico,si propone di "parlare della 'vera' agricoltura, spesso diversa da quella immaginata, bucolica, in modo rigoroso, basato su fatti e numeri, in un'ottica di economia e lavoro, di innovazione, scienza e tecnologia, senza dimenticare i temi del cambiamento climatico e della sostenibilità che all'agricoltura sono strettamente (inter)connessi".

Un festival "con spirito critico ma aperto" che si rivolge"a un pubblico eterogeneo" e affianca "eventi di carattere strettamente scientifico, come seminari, interviste e tavole rotonde, momenti puramente divulgativi, come concerti e spettacoli, visite guidate, incontri tra giovani e imprenditori".

Promotore e organizzatore del festival è la neonata Associazione Festival Internazionale dell'Agricoltura presieduta da Maria Lodovica Gullino e il cui consiglio direttivo è costituito da Maria Grazia Pellerino e Luca Remmert.